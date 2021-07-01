EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
За гранью: в украинских Черновцах празднуют начало фашисткой оккупации
Сами разберёмся: Будапешт раскритиковал "диктатуру" ЕС
Ограничения по COVID-19 на Кубани будут действовать и в кемпингах
Топ-менеджер проговорился о роли Google в информшуме вокруг COVID-19
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Роскомнадзор судится с Google, нарушившей закон о персональных данных
Месси стал свободным, но оставил надежду "Барселоне"
"Мы это всё равно делаем": в НАТО высказались по поводу Грузии и Чёрного моря
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ

В РПЦ объяснили, почему священник не пособоровал МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представитель духовенства рассказал, как можно духовно помочь певице МакSим, которая находится в коме.

В РПЦ объяснили, почему священник не пособоровал МакSим

Жизнь исполнительницы Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) сейчас находится под угрозой. Певицу ввели в медикаментозному кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Симптомы болезни артистки напоминают коронавирус, однако официальная информация гласит, что МакSим болеет тяжёлой формой пневмонии. Поражение лёгких певицы составляет 80%.

Режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров недавно скончался от коронавируса. От первых симптомов болезни до смерти клипмейкера прошла всего лишь неделя.

Всё это пугает поклонников исполнительницы хита "Знаешь ли ты", которые опасается, что МакSим может повторить печальную судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой, скончавшихся в расцвете сил.

Фанаты певицы рекомендуют провести церковный обряд соборования для исцеления души и тела женщины, находящейся в тяжёлом состоянии.

Настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области отец Лука, который является духовным наставником певицы, не спешит соборовать артистку.

Представитель РПЦ объяснил, почему духовник отказывает тяжелобольной женщине в духовной помощи.

"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причищался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило", — цитирует слова служащего храма Петра Митрополита Московского Николая Савченко Пятый канал.

Он отметил, что важно, чтобы человек находился в сознании. Это нужно, чтобы он выразил своё согласие на участие в священном таинстве.

"Соборование — это таинство к исцелению… Человек должен минимально подготовить себя к этому таинству. Желательно, исповеди и причастия", — рассказал Савченко.

Представитель духовенства призвал всех молиться о выздоровлении певицы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 дней в коме... 85% поражения лёгких | Последние новости о состоянии Певицы МакSим
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Мэр Краснотурьинска привёз дрова пенсионерке, дозвонившейся Путину
За гранью: в украинских Черновцах празднуют начало фашисткой оккупации
Сами разберёмся: Будапешт раскритиковал "диктатуру" ЕС
Елене Ксенофонтовой придётся отстаивать права дочери
Ограничения по COVID-19 на Кубани будут действовать и в кемпингах
Подписчики упрекнули Макаревича за насмешки над прямой линией с президентом
Топ-менеджер проговорился о роли Google в информшуме вокруг COVID-19
Академик Николай Янковский: "Генетики воссоздают прошлое"
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников