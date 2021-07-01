В РПЦ объяснили, почему священник не пособоровал МакSим

Представитель духовенства рассказал, как можно духовно помочь певице МакSим, которая находится в коме.

Жизнь исполнительницы Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) сейчас находится под угрозой. Певицу ввели в медикаментозному кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Симптомы болезни артистки напоминают коронавирус, однако официальная информация гласит, что МакSим болеет тяжёлой формой пневмонии. Поражение лёгких певицы составляет 80%.

Режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров недавно скончался от коронавируса. От первых симптомов болезни до смерти клипмейкера прошла всего лишь неделя.

Всё это пугает поклонников исполнительницы хита "Знаешь ли ты", которые опасается, что МакSим может повторить печальную судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой, скончавшихся в расцвете сил.

Фанаты певицы рекомендуют провести церковный обряд соборования для исцеления души и тела женщины, находящейся в тяжёлом состоянии.

Настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области отец Лука, который является духовным наставником певицы, не спешит соборовать артистку.

Представитель РПЦ объяснил, почему духовник отказывает тяжелобольной женщине в духовной помощи.

"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причищался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило", — цитирует слова служащего храма Петра Митрополита Московского Николая Савченко Пятый канал.

Он отметил, что важно, чтобы человек находился в сознании. Это нужно, чтобы он выразил своё согласие на участие в священном таинстве.

"Соборование — это таинство к исцелению… Человек должен минимально подготовить себя к этому таинству. Желательно, исповеди и причастия", — рассказал Савченко.

Представитель духовенства призвал всех молиться о выздоровлении певицы.

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