Мария Миронова опубликовала редкое фото старшего сына

Актриса Мария Миронова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию 29-летнего сына.

Под снимком наследника она написала, что когда-то рассказывала ему о важных в жизни вещах, и просто не заметила, что с тех пор прошло уже много лет, и теперь её сын стал взрослым и самостоятельным молодым человеком.

Миронова очень гордится своим сыном, который пошёл по стопам своих знаменитых родственников и стал актёром. Внук легендарного артиста Андрея Миронова служит в театре Вахтангова и снимается в кино.

Успехов в профессии Андрею Ушакову удалось добиться не столько благодаря известной фамилии, сколько своему таланту и профессионализму.

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