Лидер группы "Мельница" Наталья О’ Шей рассказала о молниеносном развитии болезни соратника певицы МакSим.

Кончина режиссёра Вадима Шатрова шокировала музыкантов, с которыми работал клипмейкер.

Недуг деятеля шоу-бизнеса так быстро поразил 42-летнего мужчину, что никто даже не успел осознать всю опасность положения.

«Вадим сгорел буквально меньше, чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из Facebook, когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно. Конечно, хотелось надеяться, что он выкарабкается. Это ужасная потеря. Ужасно жалко Вадика. Еще кучу всего мог бы сделать и вот так внезапно уходит с 85% поражения легких, когда молодому здоровому парню нечем стало дышать», — цитирует солистку Пятый канал.