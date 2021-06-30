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Солистка группы "Мельница" раскрыла детали смерти клипмейкера МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Мельница" Наталья О’ Шей рассказала о молниеносном развитии болезни соратника певицы МакSим. 

Солистка группы "Мельница" раскрыла детали смерти клипмейкера МакSим

Кончина режиссёра Вадима Шатрова шокировала музыкантов, с которыми работал клипмейкер.

Недуг деятеля шоу-бизнеса так быстро поразил 42-летнего мужчину, что никто даже не успел осознать всю опасность положения.

«Вадим сгорел буквально меньше, чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из Facebook, когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно. Конечно, хотелось надеяться, что он выкарабкается. Это ужасная потеря. Ужасно жалко Вадика. Еще кучу всего мог бы сделать и вот так внезапно уходит с 85% поражения легких, когда молодому здоровому парню нечем стало дышать», — цитирует солистку Пятый канал.

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Умер от коронавируса режиссер клипов Максим. Что чувствовал перед уходом Вадим Шатров
Автор: Елена Былкина
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