Агата Муцениеце показала, как выглядит без макияжа

32-летняя актриса и экс-супруга Павла Прилучного разместила в Instagram фотографию без косметики.

Агата Муцениеце

Мать двоих детей Агата Муцениеце поддерживает себя в форме, активно занимаясь спортом.

Женщина в одном из интервью рассказывала, что склонна к экономии, поэтому не чурается забирать средства по уходу после нанесения профессионального make-up.

Она объясняет, что гримёры на съёмочных площадках используют в своей работе качественные и дорогостоящие косметические средства, которые она потом с удовольствием применяет в обычной жизни.

При этом Агата не боится показать себя в естественном виде. Актриса не прибегала к пластической хирургии, чем заслужила похвалу фолловеров.

Агата Муцениеце

"Как приятно видеть натуральное лицо без уколов и не перегруженное надутыми губами!"; "Какая красивая! Очаровательная!", — писали интернет-пользователи под фото артистки.

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