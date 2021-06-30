Поклонники испугались за вакцинированного Корчевникова

Подписчики телеведущего и генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова обеспокоены тем, что прививка от COVID-19 может негативно отразиться на здоровье телеведущего из-за перенесённой им ранее операции на мозге.

Ведущий передачи "Судьба человека" Борис Корчевников разместил в Instagram снимок из медицинского кабинета.

"Спаси, Господи, врачей. И тех, кого они сейчас спасают", — написал тележурналист под фото, на котором ему делают прививку.

Подписчики предупредили Бориса, что после вакцинации он может нарваться на шквал критики.

"Борис Вячеславович, держитесь! Сейчас отпишется несколько тысяч человек, из которых половина считает что печать антихриста можно поставить без добровольного отречения человека от Христа, а остальные обвинят вас в получении взятки лично от Путина за пропаганду вакцинации", — предостерегли Корчевникова поклонники.

Действительно, антипрививочники тут же стали писать, что очень разочаровались в Корчевникове после его демонстративной вакцинации.

"Грустно, он мне нравился!" — комментировали пост тележурналиста в Сети.

Нашлись люди, которым шаг Корчевникова показался опрометчивым из-за того, что у него ранее диагностировали опухоль мозга.

"Борис, а разве с вашим диагнозом можно было делать прививку?"; "Скажите, а вы прошли все обследования перед вакцинацией? Не возникло вопросов к тому, что не так давно у вас была нехорошая история со здоровьем?" — выразили своё беспокойство подписчики звезды ТВ.

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