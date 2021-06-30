Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Петросян и Брухунова делали памятные снимки в одних и тех же локациях, однако супруги так и неи побаловали аудиторию семейной фотосессией с Мальдивских островов.

Две недели юморист с молодой женой грелись под ласковыми лучами солнца и плескались в голубых водах Индийского океана в райском уголке планеты.

Татьяна хвасталась своим релаксирующим распорядком дня, отмечая, что набирается сил перед возвращением на родину.

Когда же сказочный отдых закончился, женщина почувствовала, как трудно расставаться с Мальдивами.

"Можно официально начинать грустить, мы сегодня улетаем. Я всегда грущу, когда приходится улетать оттуда, где мне было вау как хорошо, но ничего не поделаешь, такова жизнь. Весь персонал, который был с нами, пришел сегодня попрощаться. Я в слезах. Как это трогательно!" — написала Татьяна в своём Instagram-аккаунте.

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