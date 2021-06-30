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Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Благодаря современным средствам коммуникации Вадим Шатров вёл "репортаж", находясь в шаге от смерти. Его свидетельство даёт представление о том, что чувствует человек, умирающий от коронавируса.

Клипмейкер МакSим успел рассказать о своей агонии перед смертью

42-летний режиссёр Вадим Шатров, сотрудничающий с певицей МакSим, скончался в реанимации от тяжёлой формы коронавируса. За жизнь МакSим, находящейся в коме, сейчас борются медики.

Соратник исполнительницы хита "Знаешь ли ты" до последнего убеждал себя, что выбирает жизнь. Он видел как его соседи по палате друг за другом отправлялись в мир иной, однако сам надеялся дать отпор тяжёлому недугу.

"Сегодня ночью умер сосед по палате. Он ходил сам, когда меня привезли полудохлого. И дальше со своей койки я наблюдал, как умирают люди — почему-то была уверенность. Вы знаете, что я отрицаю судьбу, случайность, обстоятельства… Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил своё, и уже пора. А я выбираю жить", — писал мужчина в Facebook.

Вскоре самочувствие режиссёра ухудшилось. Он описал подробно, чего ему стоило пережить ночь. Состояние мужчины можно назвать предсмертной агонией.

"Сегодня ночью я умер 17 раз. Каждая смерть — это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме. В итоге я полчаса после пробуждения просто не был. Реально полчаса полного непонимания, кто я. Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", — признался Шатров в Facebook

Шатров работал с такими звёздами, как Дмитрий Маликов, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и другими.

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Умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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