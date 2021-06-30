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Певцов поразмышлял о вакцинации и пенсионной реформе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Певцов поднял самые актуальные вопросы, поставив в один список "добровольную" вакцинацию и пенсионную реформу.

Певцов поразмышлял о вакцинации и пенсионной реформе

Артист часто встаёт на сторону общества, пытаясь рассказать о трудностях, которые испытывают незащищённые слои населения.

Свой пост в Instagram Певцов озаглавил словами "Прямая линия с президентом".

"Вакцинация — она добровольная или "добровольная"? И почему государство так вяло реагирует на "информацию" о вакцинах, которая уже больше года будоражит интернет-пространство и умы граждан России?" — задался вопросом актёр.

Дмитрий также продолжает ратовать за отмену пенсионной реформы.

"Пенсионный возраст! Теперь давайте про пенсионную реформу…Чиновники увеличили возраст выхода на пенсию на два года. "Молодцы! Всё больше людей до нее теперь просто не доживают! Тем более что средняя продолжительность жизни снизилась в стране на два года. И это — всего-то за год", — обращает своё внимание на проблему Певцов.

Кроме того, он затронул в своём посте тему безработицы среди людей предпенсионного возраста.

"Плюс к тому — растёт безработица. Только с ноября 2020 по январь 2021 года безработных стало больше на 5,9%. Кто первые в очереди на увольнение? Правильно, люди, кому до пенсии осталось совсем немного — пред-пенсионеры. Уверен, требуется срочное решение. И оно, на мой взгляд, есть. Необходимо отменить пенсионную реформу! Чтобы снизить уровень безработицы, и работа после пенсии стала бы добровольной. Чтобы те, кто уже не хочет работать, успевали помочь детям поднять внуков, чтобы не рвалась связь поколений" — заключил артист.

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Дмитрий Певцов бросает вызов властям. О пенсионной реформе и вымирающей России
Автор: Елена Былкина
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