Ранее Ксения Собчак высмеяла наряды своих коллег по шоу-бизнесу, которые пришли на вручение премии "Жара". Теперь же публика обсуждает, что стало с лицом Ксении Анатольевны после торжественного мероприятия.
Зрители привыкли видеть Собчак при полном лоске. Светская львица блистает на мероприятиях в гламурных образах с безупречным макияжем, однако иногда журналистка позволяет себе предстать в своём естественном виде.
Злорадная публика тут же забрасывает представительницу селебрити язвительными комментариями, стоит только Ксении забыть об искромётном make-up.
На одном из видео Собчак выглядела настолько непривычно, что интернет-пользователи стали размышлять, что произошло с лицом гламурной дивы.
"Ксения все еще подшофе после жары?";
"Бабушка, вы украли Собчак?", — пишут сетевые критики, намекая на морщины светской львицы.
Сама Собчак, как всегда, полна самоиронии. Кажется, что журналистку ничем нельзя уязвить.
"И кстати, морщинами горжусь — какие ни есть все мои!" — написала Ксения в ответ на нападки хейтеров.
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