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Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский обратил внимание на то, как в устах Никиты Михалкова одна и та же история про поцелуи Феллини становится всё более "остросюжетной".

Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высмеял красноречие Никиты Сергеевича, отмечая, что тот часто лукавит, рассказывая, что зрителей Московского кинофестиваля становится с каждым разом больше.

Садальский также отметил, что рассказы режиссёра со временем трансформируются до неузнаваемости.

"Однажды удивил рассказом о Феллини, дескать, великих стариков от кино всегда обижают. Привел пример. Он как-то встретил в Риме на студии "Чиничита" Феллини и поцеловал ему руку. Феллиини гордо оглянулся — никого не было, и сильно огорчился, что никто не видел акт поцелуя-признания! И в следующий раз они встречались на студии, только в людных местах и Михалков целовал уже публично", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Станислав Юрьевич вспомнил, что четверть века назад Михалков иначе преподносил свою встречу с мэтром мирового кинематографа.

"Поразительно — 25 лет назад тот же Никита эту историю рассказывал по-другому. На студии "Чиничита" в Италии было озвучивание его фильма "Очи чёрные". В соседнем павильоне Феллини озвучивал свой фильм "Голос луны"и Никита, столкнувшись с ним в коридоре студии, поцеловал в знак восхищения руку. Тот испуганно отдёрнул руку в следующий раз, когда великий итальянец видел Никиту, он всегда перебегал на другую сторону", — пересказал воспоминание Михалкова актёр.

Садальский подозревает, что спустя годы история приобретёт ещё более впечатляющий масштаб.

"Лет через 25 дети Никиты расскажут, как Федерико целовал руки папе!" — иронизирует актёр.

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Михалков о Московском кинофестивале
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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