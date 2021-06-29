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Елена Проклова высказалась о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Проклова прокомментировала новости о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ.

Елена Проклова высказалась о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ

Актриса служила в театре около 20 лет. Проклова отметила, что во МХАТе всегда были строгие и жёсткие контракты. Информация о приглашении Бузовой её поразила.

Актриса убеждена, что играть на сцене театра без соответствующего образования нельзя. Это в кино режиссёр может что-то поправить с помощью монтажа, а на сцене непрофессионализм сразу виден. Зритель же никогда не прощает ошибок.

Однако Проклова допускает, что поклонники Бузовой могут быть более снисходительными по отношению к ней.

"Кто знает, может Ольга — то, что нужно аудитории", — сказала она.

Актриса призналась, что сама не пошла бы на спектакль с участием экс-ведущей "Дома-2".

"Нет, конечно, я бы не пошла на него. Мне это не очень интересно. Не люблю самодеятельность. Но на большой сцене всегда должны работать профессионалы", — заключила она.

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Автор: Снежана Шахова
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