Елена Проклова высказалась о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ

Елена Проклова прокомментировала новости о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ.

Актриса служила в театре около 20 лет. Проклова отметила, что во МХАТе всегда были строгие и жёсткие контракты. Информация о приглашении Бузовой её поразила.

Актриса убеждена, что играть на сцене театра без соответствующего образования нельзя. Это в кино режиссёр может что-то поправить с помощью монтажа, а на сцене непрофессионализм сразу виден. Зритель же никогда не прощает ошибок.

Однако Проклова допускает, что поклонники Бузовой могут быть более снисходительными по отношению к ней.

"Кто знает, может Ольга — то, что нужно аудитории", — сказала она.

Актриса призналась, что сама не пошла бы на спектакль с участием экс-ведущей "Дома-2".

"Нет, конечно, я бы не пошла на него. Мне это не очень интересно. Не люблю самодеятельность. Но на большой сцене всегда должны работать профессионалы", — заключила она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.