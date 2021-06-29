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Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Саму Марину Абросимову (настоящее имя певицы МакSим) около двух недель назад погрузили в медикаментозную кому. Дышит артистка с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19

Друг и соратник певицы МакSим по творчеству, режиссёр её музыкальных роликов Вадим Шатров ушёл из жизни от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. В клинике мужчина оказался с поражением легких 55%.

О смерти 45-летнего режиссёра рассказала его возлюбленная Жанна Карабалаева.

"Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима. Сказать, что я потеряна, — ничего не сказать. Услышала много слов поддержки — благодарю. А вот Вадиму необходимо уделить последнее внимание. Просто подумайте. Я приму любой кусочек вашего участия и тепла. Благодарю вас всех за понимание", — приводит слова подавленной женщины "СтарХит".

Вадим Шатров работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Для МакSим он снял клип на композицию "Спасибо", премьера которого состоялась несколько месяцев назад.

Незадолго для кончины мужчина общался с подписчиками в Facebook. Он уверял, что собирается бороться за жизнь.

"Горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью", — делился своими мыслями с интернет-аудиторией Шатров незадолго до кончины.

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МакSим - Спасибо / ПРЕМЬЕРА
Автор: Елена Былкина
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