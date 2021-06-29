У певицы МакSим диагностировали ещё одну серьёзную болезнь

Состояние певицы МакSим характеризуется как тяжёлое. За жизнь исполнительницы, введённой в кому, борются врачи.

Как сообщает MK. RU, в данный момент у певицы обнаружено 80% поражения лёгких. Самостоятельно певица дышать не в состоянии, поэтому её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Выяснилось, что у артистки имеются другие проблемы со здоровьем. Оказалось, что МакSим страдает от поражения печени.

Медики выявили эту проблему после госпитализации исполнительницы. Недуг, как показало комплексное обследование, поражает жизненно важную железу.

Врачи считают, что заболевание у Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) стало уже хроническим.

Для того чтобы все силы организма артистки были направлены на борьбу с пневмонией, 38-летнюю артистку ввели в медикаментозную кому.

Информация о том, что Абросимова заболела коронавирусом, до сих пор не подтверждается, несмотря на симптомы, свойственные COVID-19.

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