Вафин объяснил, как заманить упрямого россиянина на вакцинацию

Блогер Юрий Вафин, известный своим нестандартным мышлением, поведал план, который поможет спровоцировать ажиотажный спрос на вакцинацию среди россиян.

Вакцинация

В своём паблике "Мудрости Юрия Вафина" мыслитель цветистым языком объясняет, что тактика государства, заманивающего население на вакцинацию с помощью розыгрышей автомобилей, в корне не верна.

Он объясняет, что так исторически сложилось, что в России процветает так называемый теневой рынок информации, которому граждане доверяют с большей охотой, чем официальным источникам.

Вафин уверен, что со стороны прививка выглядит как символ иерархии.

"Блогеры-миллионники все без масок и про прививки молчок. Какой-нибудь Шнур там или Бузова живут фривольно: тусят на Мальдивах, собирают концерты. а ты, Васька, коли. Тебя, Васька, мы без перчаток бросим в каталажку и в кафетерий не пустим. Вот и складывается кастовость. Прививки и масочки — для тяглового сословия, свобода — для людей", — размышляет анонимный автор многочисленных юморесок в ВК.

Портрет блогера Юрия Вафина

Блогер считает, что агитация за вакцинацию в стране проводится неэффективно.

"Это очень тонкая материя. и популяризатор, который объясняет аборигенам про коллективный иммунитет, про безопасность вакцин, про журнал ланцет, про опасность новых штаммов, выглядит как иезуитский священник, что уговаривает за связку стеклянных бус продать душу", — отмечает Вафин.

Мыслитель предполагает, что "информация игнорируется народом, потому что от нее пахнет официозом", поэтому он предлагает свой план действий.

"Тут с обратной стороны заходить надо было. Вот если бы прошла инфа, что воры в законе тайком поставились Спутником на сходке, что Ольгу Бузову папарацци сфоткали с утра в маске FFP3, что Песков предложил россиянам не вакцинироваться, потому что опасность коронавируса переоценена, а сам тупо каждое утро стакан спутника бахает залпом. Вот тогда побежал бы народ по блату доставать порцию. Вот тогда засуетилась бы глубинная Русь, разворошили бы палкою муравейник!" — уверен блогер.

Автор предлагает правительству представить прививку как драгоценный дефицит.

"Ты поддайся, подсоби россиянину! Сделай вид, что он эту прививку сам выбил через тестя. Ты крикни на него "Не положено!", но сделай так, чтобы у тебя с кармана ампула выпала, будто нечаянно. И тогда народ начнет хвастаться не кредитным Шевроле Ланосом, а доступом к прививке. А сейчас только силком придется. Арканишь россиянина у метро лассо, и ставишь из духовой пушки первую дозу", — пишет Вафин.

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