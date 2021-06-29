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YouTube заблокировал интервью Собчак с Макаревичем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак пожаловалась, что её видеоконтент удалили по требованию государственных органов. Ранее журналистка в шутку злорадствовала по поводу того, что YouTube блокирует интервью её главного конкурента в интернет-пространстве — Юрия Дудя.

YouTube заблокировал интервью Собчак с Макаревичем

В интервью с Андреем Макаревичем обнаружили пропаганду наркотиков. По этой причине видео больше недоступно на YouTube-площадке.

Собчак уверена, что в её интервью 2019 года с лидером группы "Машина времени" нет никакой пропаганды.

"Видимо, эффект Дудя распространяется все дальше. Теперь из-за простого высказывания о веществах площадка заблокировала видео Ксении. Очевидно, что никакой пропаганды наркотиков там нет — только слово "ЛСД” в названии и воспоминания Макаревича о своих экспериментах с веществами", — гласит информация в Telegram-канале "Осторожно, новости!".

Собчак подозревает, что тщательному анализу её видео подверг Роскомнадзор.

"По нашим данным, YouTube не сам решил блокировать видео, а только после обращения Роскомнадзора (ну а кто еще будет рыться в видосах за 2019), который углядел в этом пропаганду. Теперь на интервью красуется плашка: "Этот контент заблокирован в вашей стране по требованию государственных органов”, а сам ролик внесен в реестр информации, запрещенной к распространению на территории РФ", — сообщается в Telegram-канале Собчак.

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Автор: Елена Былкина
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