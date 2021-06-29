Довлатова вспомнила, как неудачная шутка рассорила её с МакSим

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему с ней перестала общаться МакSим, которая сейчас находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Проблемы со здоровьем у певицы МакSим начались уже давно. Исполнительница предпочитала скрывать от аудитории свои недуги, однако в одном из радиоэфиров Довлатова случайно дала повод журналистам разыскивать артистку.

"У нас был год назад инцидент с ее пиарщицей. Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат: "куда делась МакSим?". И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении", — рассказала радиоведущая Пятому каналу.

Представители СМИ оказались правы: в тот момент Марина Абросимова (настоящее имя певицы) находилась в больнице на лечении.

"Они не хотели это афишировать, но так получилось, что благодаря мне это все вылезло наружу", — признаётся Алла.

Радиоведущая отметила, что искренне желала извиниться перед МакSим, но певица проигнорировала её попытки оправдаться за неуместную шутку.

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