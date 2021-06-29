Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отдыхает в райском уголке планеты, щедро делясь с подписчиками красивыми снимками. Комментарии самоироничной женщины иногда блещут юмором.
Татьяна Брухунова успела за время своего отдыха на Мальдивских островах показать публике несколько своих экстравагантных купальников.
Ранее 32-летняя женщина показала купальные костюмы с забавными принтами в виде попугаев и макаронных изделий.
Теперь Татьяна показала чёрный купальник с юбочкой, который показался сетевым критикам неуместным.
"Купальник совершенно нелепый для взрослой женщины", — выразили своё мнение любители оставлять негативные комментарии под постами знаменитостей.
Сама супруга Петросяна прокомментировала свой снимок с долей самоиронии.
"Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки!" — написала Брухунова под своим фото.
Фолловеры поддержали Татьяну, похвалив её за женственные формы.
"Не лишайте себя такого спонсора — вам идёт", — написали в Сети.
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