Брухунова рассказала о своём "спонсоре" на Мальдивах

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отдыхает в райском уголке планеты, щедро делясь с подписчиками красивыми снимками. Комментарии самоироничной женщины иногда блещут юмором.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова успела за время своего отдыха на Мальдивских островах показать публике несколько своих экстравагантных купальников.

Ранее 32-летняя женщина показала купальные костюмы с забавными принтами в виде попугаев и макаронных изделий.

Теперь Татьяна показала чёрный купальник с юбочкой, который показался сетевым критикам неуместным.

"Купальник совершенно нелепый для взрослой женщины", — выразили своё мнение любители оставлять негативные комментарии под постами знаменитостей.

Татьяна Брухунова

Сама супруга Петросяна прокомментировала свой снимок с долей самоиронии.

"Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки!" — написала Брухунова под своим фото.

Фолловеры поддержали Татьяну, похвалив её за женственные формы.

"Не лишайте себя такого спонсора — вам идёт", — написали в Сети.