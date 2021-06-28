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У переболевшей COVID-19 Аниты Цой онемела рука

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

50-летняя певица Анита Цой столкнулась с осложнениями после перенесённого коронавируса. У артистки начала отниматься рука.

Звезда решила, что ей может грозить частичный паралич и обратилась за медицинской помощью.

Оказалось, что COVID-19 нарушил баланс гормонов в её организме.

Чтобы восстановить былую чувствительность, певица пришлось заплатить за лечение более 3 млн рублей. Звезда отправилась в Швейцарию, где после операции проблему удалось устранить.

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Анита Цой заболела коронавирусом
Автор: Снежана Шахова
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