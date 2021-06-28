50-летняя певица Анита Цой столкнулась с осложнениями после перенесённого коронавируса. У артистки начала отниматься рука.
Звезда решила, что ей может грозить частичный паралич и обратилась за медицинской помощью.
Оказалось, что COVID-19 нарушил баланс гормонов в её организме.
Чтобы восстановить былую чувствительность, певица пришлось заплатить за лечение более 3 млн рублей. Звезда отправилась в Швейцарию, где после операции проблему удалось устранить.
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