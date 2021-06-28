Фильмы с участием Высоцкого вспоминают во Франции

Марина Влади поведала о первой во Франции ретроспективе кинокартин, в которых снимался Владимир Высоцкий.

В Париже стартует Фестиваль русского кино.

Особняком на фестивале стоят фильмы с участием Высоцкого. На знаковом мероприятии вспоминают картины "Короткие встречи" Киры Муратовой, "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" Александра Митты, "Служили два товарища" Евгения Карелова.

Председателем жюри фестиваля назначена вдова Владимира Семёновича актриса Марина Влади.

"Этот фестиваль для меня радостное и трогательное событие. Володя любил сниматься, сочинял для кино песни, из которых далеко не все дошли до экрана. К сожалению, из-за запретов властей мы с ним вместе снялись всего в одном фильме — "Они вдвоем" венгерского режиссера Марты Месарош". — цитирует слова Влади "Известия".

Супруга легендарного актёра призналась, что отношения с Высоцким для неё были мучительны и трудны. Лучшими моментами её романа с артистом, поэтом и музыкантом, по её словам, были ночи, когда Владимир зачитывал ей свои новые стихи.

"Через несколько недель, проведенных во Франции. Володя стремился вернуться в Москву, к своей публике, к своему языку. В России он ощущал себя узником, а во Франции чувствовал себя ненужным. Володя хотел, чтобы его понимали. Он был действительно народным поэтом и принадлежал своей стране, которую любил", — сказала актриса французского происхождения, которая признаётся, что чувствует сильную связь с Россией.

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