Никас Сафронов рассказал о художественно одарённом "снежном человеке"

Живописец Никас Сафронов разоблачил тайну стрит-арт-мастера по имени Бэнкси.

Никас Сафронов

Таинственного уличного художника, подписывающегося как Бэнкси, по мнению Сафронова, не существует в природе, так как Бэнкси — это "мифическое существо под названием "снежный человек".

Мастер прославился граффити "Чихающая старушка", "Крыса с радаром", "Девочка с зонтиком" и другими весьма выразительными шедеврами уличного искусства.

Работа Бэнкси "Чихающая старушка"

Он предполагает, что Бэнкси — это собирательный образ, некая группа единомышленников, которая стремится "пропиарить" какого-нибудь живописца.

"Скорее всего, это всего лишь продюсерский бизнес-проект. И как такового Бэнкси не существует. Это некий Козьма Прутков, "Кукрыниксы". Если такой человек существует как автор этих работ, он, как полтергейст, не подчиняется никаким законам, ему наплевать на всё, живёт в своём мире. Судиться-не судиться — ему не стоит париться. Но если он продаёт [работы за дорого], значит он работает в команде, куда включены [аукционные дома] "Кристис" и "Сотбис", — отметил живописец в беседе с NEWS. ru.

Сафронов уверен, что если личность художника будет рассекречена, то авторство его работ всё равно будет вызвать сомнения.

"Он всё время эпатирует. Всё время на виду. То сгорают его картины, то он режет их на маленькие частицы. Стрит-арт превратился в другую историю. Он всё время нас будоражит, всё время на волне. [Всё это] продумывает группа людей, которая вкладывает большие деньги, но получает ещё больше", — отметил Никас Сафронов.

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