EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Щепки не летят: эксперт о дефиците древесины в РФ и его последствиях
В Крыму задержан мужчина, который готовил подрыв моста на выборах
В Европарламенте признали, что понятия не имеют о Грузии
"Укол" из центра: какие губернаторы могут не пройти коронакризисный "тест"
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Моргенштерн рассказал, за сколько готов выйти на бой против Шлеменко
"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"
Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020
Лукашенко - гостю из ОАЭ: "Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"

Никас Сафронов рассказал о художественно одарённом "снежном человеке"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Живописец Никас Сафронов разоблачил тайну стрит-арт-мастера по имени Бэнкси.

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Таинственного уличного художника, подписывающегося как Бэнкси, по мнению Сафронова, не существует в природе, так как Бэнкси — это "мифическое существо под названием "снежный человек".

Мастер прославился граффити "Чихающая старушка", "Крыса с радаром", "Девочка с зонтиком" и другими весьма выразительными шедеврами уличного искусства.

Работа Бэнкси
Работа Бэнкси "Чихающая старушка"

Он предполагает, что Бэнкси — это собирательный образ, некая группа единомышленников, которая стремится "пропиарить" какого-нибудь живописца.

"Скорее всего, это всего лишь продюсерский бизнес-проект. И как такового Бэнкси не существует. Это некий Козьма Прутков, "Кукрыниксы". Если такой человек существует как автор этих работ, он, как полтергейст, не подчиняется никаким законам, ему наплевать на всё, живёт в своём мире. Судиться-не судиться — ему не стоит париться. Но если он продаёт [работы за дорого], значит он работает в команде, куда включены [аукционные дома] "Кристис" и "Сотбис", — отметил живописец в беседе с NEWS. ru.

Сафронов уверен, что если личность художника будет рассекречена, то авторство его работ всё равно будет вызвать сомнения.

"Он всё время эпатирует. Всё время на виду. То сгорают его картины, то он режет их на маленькие частицы. Стрит-арт превратился в другую историю. Он всё время нас будоражит, всё время на волне. [Всё это] продумывает группа людей, которая вкладывает большие деньги, но получает ещё больше", — отметил Никас Сафронов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПОЧЕМУ БЭНКСИ - ЛЕГЕНДА?/Выставка Banksy в ЦДХ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Британия намерена заменить США на Украине
Собчак опубликовала подборку мемов о вакцинации
Скрытый диабет становится всё большей угрозой для людей
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Моргенштерн рассказал, за сколько готов выйти на бой против Шлеменко
"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"
"Дачная амнистия": на бумаге мило, внутри - гнило
Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020
Лукашенко - гостю из ОАЭ: "Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"
Кремль высказался по поводу проведения "Алых парусов"
Популярное
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам

Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.

Какие витамины нужно пить курильщикам
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Евросоюз
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Мир. Новости мира
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Новости Украины
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Мир. Новости мира
Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Азия
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников