Ольга Картункова высказалась об обязательной вакцинации и QR-кодах

Звезда команды КВН "Пятигорск" Ольга Картункова объяснила, что призыв вакцинироваться пробудил в ней дух противоречия, и она "включила обратку".

Потревожило привычный образ жизни эксцентричной артистки сообщение о том, что она больше не может посещать излюбленное заведение общепита без QR-кода.

"Сегодня приехали на обед, в наше любимое заведение. И нас предупредили, что с понедельника, мы не сможем зайти без QR-кода. Половина персонала уже уволилась, людей нет в заведении. Все очень растерянные, рассеянные, испуг в глазах. И стало как-то не хорошо на душе, всех жалко, стало жалко и себя", — написала юмористка в Instagram.

Вся эта ситуация заставила Ольгу внутренне протестовать.

"Решение витает в голове, а в какую сторону, ещё не понятно …. Здесь ещё характер такой, когда что-то заставляют, я включаю обратку. Но так же понимаю, что идти против системы, это против ветра пис…ять … так что же делать? Вспомнила песню Макаревича: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас…". А прогнется ли? Вот в чём вопрос", — поделилась артистка своими мыслями с подписчиками.

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