PR-директор МакSим рассказала о тяжёлом состоянии певицы

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что состояние певицы МакSим стало настолько критичным, что её перевели с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

PR-директор исполнительницы Яна Богушевская призвала журналистов с пониманием отнестись к чувствам родственников и не распространять сведения, которые она назвала "вбросами".

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких", — цитирует слова представительницы певицы Пятый канал.

Богушевская отметила, что она не может раскрыть правду о ситуации с певицей. Она осудила тех, кто наживается на информации о болезни артистки.

"Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки", — отметила она.

Ранее стало известно, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) поступила в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Сообщалось о 70% поражении лёгких исполнительницы. Чтобы помочь 38-летней певице справиться с болезнью, врачи ввели её в медикаментозную кому.

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