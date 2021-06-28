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У Аниты Цой "окаменела" рука после перенесённого COVID-19

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Переболевшая коронавирусом Анита Цой рассказала о фатальном побочном эффекте смертельно опасного заболевания. Из-за "ковидного хвоста" 50-летней артистке пришлось лечь на операционный стол.

У Аниты Цой "окаменела" рука после перенесённого COVID-19

Исполнительница корейского происхождения Анита Цой объяснила, как на ней отразился Covid-19.

Певица пожаловалась, что после болезни у неё в организме нарушился баланс кальция. Это привело к тому, что рука перестала её слушаться.

На лечение в Европе артистка потратила более трёх миллионов рублей. В Швейцарии певица перенесла сложную хирургическую операцию.

"Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела. Загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила мне полностью сустав", — рассказала исполнительница в интервью НТВ.

Лечение пошло певице на пользу. Ей почти удалось справиться с "послековидным синдромом".

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Анита Цой рассказала правду о том, как болела коронавирусом
Автор: Елена Былкина
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