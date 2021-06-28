Басков объяснил, зачем залез под юбку Гришаевой

Народный артист РФ Николай Басков ранее вызвал недоумение публики, позволив себе непозволительные шалости с Нонной Гришаевой на юбилее Максима Галкина.

Исполнитель хита "Шарманка" удивил всех чрезмерно вольным поведением на дне рождения Максима Галкина.

Певец забрался руками по юбку Нонны Гришаевой во время танца. Гости праздника не знали как реагировать на поступок артиста.

Басков поспешил объяснить, почему он он устроил эротические танцы под хит Реввы "Алкоголичка".

"Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет. Мои танцы были совершенно нормальные. А что должны делать люди, когда звучит классная музыка и когда ты хорошо знаешь человека? С ее мужем мы знакомы. Просто он не такой активный, как я", — пояснил исполнитель в одном из ток-шоу на НТВ.

Певец посетовал, что ему надоело непрерывное обсуждение в СМИ его личной жизни. Его же мысли, по словам артиста, целиком и полностью посвящены ремонту в его загородном особняке.

"Я сейчас много на себя не трачу. Похудел вот на четыре килограмма. Еще надо три скинуть, чтобы быть в отличной форме", — отметил певец.

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