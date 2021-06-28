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Жириновский предложил больше не снимать Бероева в кино

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Ранее артист Егор Бероев шокировал общественность тем, что повесил на грудь жёлтую звезду, как символ отказа от принудительной вакцинации. Жёлтыми звёздами во времена холокоста помечали представителей еврейской нации.

Жириновский предложил больше не снимать Бероева в кино

Лидер партии ЛДПР уверен, что Егора Бероева нужно наказать за его выходку на церемонии "ТЭФИ — Летопись победы". Актёр сравнил принудительную вакцинацию от коронавируса с холокостом.

Владимир Жириновский посчитал заявление актёра "отвратительным" и уличил его в невежестве.

Политик отметил, что во время пандемии меры для борьбы с болезнью принимают в любой стране мира. Вакцинация — главный способ остановить эпидемию.

"У него пустая голова. Этого Бероева никуда больше на съемки не приглашать. Человек совершенно ничего не понимает… Поэтому фамилию Бероева забудьте. Это типичная гнилая интеллигенция", — возмутился Владимир Вольфович.

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Егор Бероев сравнил вакцинацию с фашизмом и вышел на сцену с жёлтой звездой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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