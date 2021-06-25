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Андрей Разин назвал имена звёзд, которых ждёт банкротство

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предрёк звёздам российского шоу-бизнеса обнищание, связав такую перспективу с введением новых ограничений на фоне пандемии COVID-19.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Разин заявил, что трудно будет многим, но хуже всего придётся тем, кто привык вести роскошную жизнь. К числу таких любителей, по его мнению, относятсяФилипп Киркоров, Ольга Бузова, Максим Галкин, а также блогеры Tik-Tok, такие как Даня Милохин.

В ближайшее время все они могут обанкротиться.

"В зоне риска также Егор Крид и, безусловно, все наши тиктокеры, включая Даню Милохина, Моргенштерна и других. Все эти блогеры точно останутся где-то месяца через два вообще без денег", — отметил продюсер.

Один интернет их не прокормит, считает Разин, учитывая, что иностранные соцсети продолжают оскорблять политику российских властей.

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От Разина ничего не скроешь=Разоблачение звёзд российского шоу бизнеса
Автор: Снежана Шахова
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