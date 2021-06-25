Молодая супруга Петросяна пожаловалась на эмоциональное выгорание

Татьяна Брухунова

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна пожаловалась подписчикам на эмоциональное выгорание. На эту тему она опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Татьяна Брухунова проводит отпуск на Мальдивах.

По её словам, она чувствует себя уставшей на протяжении двух месяцев. Её состояние не менялось даже после качественного сна.

Брухунова сообщила, что у них с мужем максимально ленивый отдых. Она встаёт в 09:00, а в 21:00 уже ложиться спать.

Кроме того, девушка призналась, что отказалась от мяса и пьёт по три литра воды в день.

Также Брухунова ходит на массаж и много плавает.

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