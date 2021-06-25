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Харламов посоветовал закрыть российский футбол

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После громкого поражения российской сборной по футболу на "Евро-2020" юморист Гарик Харламов записал видеообращение, в котором подробно объясняет, почему российским футболистам не стоит больше разочаровывать болельщиков.

Гарик Харламов [дед Макаров] и сборная России по футболу на ЕВРО 2020

Сборная России по футболу показала провальную игру с командой Дании. Наши спортсмены уступили соперникам с разгромным счётом 4:1. Также наших футболистов "всухую" со счётом 3:0 разгромила сборная Бельгии.

Череда проигрышей на футбольном поле заставила юмориста Гарика Харламова прийти к неутешительным выводам. Комик считает, что в стране пора совсем отказаться от такого вида спорта, как футбол.

О своих размышлениях Гарик поведал, примерив на себя сценический образ деда Макарова.

"Давайте закроем футбол. Возьмем огромный ключ и нафиг вычеркнем его из всех видов спорта, что есть в нашей стране. Ну не умеем мы в него играть. Сколько еще раз нужно … (облажаться), чтобы понять?", — высказался резидент Comedy Club от лица своего возрастного персонажа.

Харламов предложил последовать примеру Бразилии. В этой стране честно объявили, что не умеют играть в хоккей и даже не пытаются преуспеть в этом виде спорта.

"Счет 3:0 в первой же игре с Бельгией. Они настолько были расслаблены, что даже не вспотели на поле. Черчесов выходит и говорит: "Это тактика у нас такая. Мы должны были … (показать) бельгийцам, собрать всю свою мощь и ударить по финнам". Собрали, 1:0 выиграли. Вот это мощь. Наверное, подумали теперь Дания увидит и домой уедет "Лего" дальше собирать. А они — 4:1 получите, и то один благодаря пенальти", — с горькой иронией отмечает Гарик.

Не обошёл юморист в своей разоблачительной речи и тренера российской сборной, который заявил после проигрыша, что это была лучшая игра.

"А какая же тогда будет худшая? 100:0?", — недоумевает Харламов.

Юморист считает, что не стоило было выпускать на поле 38-летних "стариков" с остеохондрозом.

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Автор: Елена Былкина
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