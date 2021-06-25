Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьёву при встрече

Звезда "Дома-2" уверена, что Владимир Соловьёв унизил её своими высказываниями. Модель намеревается подстеречь телеведущего в самолёте дубайских авиалиний и отомстить обидчику.

Недавно отличился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который довёл Ольгу Бузову до слёз вопросом про коньяк.

Не отстаёт от него и Владимир Соловьёв, который обрушился с критикой на другую звезду "Дома-2" Викторию Боню.

Соловьёв высмеял модель за её высказывания по поводу опасности вакцинации от коронавируса. Съязвил он и поводу тревог представительницы селебрити, связанных с распространением вышек 5G.

Сама знаменитость уверяет, что вовсе не призывала население отказываться от прививок, а просто напомнила людям, что они сами должны делать свой выбор.

41-летняя модель отметила, что после таких слов в её адрес перестала считать Соловьёва мужчиной. Это её высказывание напомнило реплику Бузовой, которая также отмечала, что считает поведение Губерниева недостойным мужчины.

"В рожу всё-таки плюну, когда увижу. Думала, знаешь, что не плюну, когда мы поговорили… Но всё-таки сделаю это, когда увижу в первом классе дубайских авиалиний", — сообщила Виктория в Instagram.

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