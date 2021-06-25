Долина ответила на слухи о своей болезни

Несколько дней СМИ публикуют информацию о том, что Лариса Долина заболела коронавирусом.

Певица Лариса Долина поспешила успокоить поклонников, сообщив, что чувствует себя нормально.

В своём Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков, народная артистка России поделилась своими творческими планами.

"Для переживаний нет повода: я в порядке", — отметила певица

Звезда эстрады уверила, что вскоре выступит на сцене: 26 июня на концертах "Григорий Лепс & Friends" и "Хиты 90-х".

Слухи о том, что Долина пополнила список заболевших коронавирусом, появились на этой неделе.

Продюсер и экс-супруг Долиной Илья Спицын не стал комментировать слухи о недуге певицы. Он отметил, что не стоит вмешиваться, так как здоровье Долиной касается только её самой.

Поводом для тревог фанатов артистки стала информация о том, что певица не явилась на экзамен в Московский государственный институт культуры, предпочитая принимать испытание у студентов в онлайн-формате.

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