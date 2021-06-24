72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Новость о проблемах со здоровьем у Валерия Леонтьева не на шутку встревожила поклонников певца.

Напомним, что ранее источник из близкого окружения артиста, сообщил о том, что последние недели Валерий Леонтьев не выступает и не появляется на светских мероприятиях, так как вынужден восстанавливаться после перенесённых операций.

В частности, сообщалось о том, что у артиста была операция на глазах, а ранее он перенёс операцию на ногах.

Позже артист вышел на связь с журналистами и опроверг данную информацию.

Он признался, что сначала даже не понял, почему его спрашивают об операциях, ведь всего несколько недель назад он благополучно выступил в Москве, а настоящее время активно готовится к большому гастрольному туру. Что касается здоровья, то Валерий Яковлевич заверил, что чувствует себя хорошо.

"Не стал бы даже все это комментировать. Просто не хочу, чтобы друзья и поклонники переживали на пустом месте”, — цитирует его слова "МК”.

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