EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
В минобороны рассказали о разработке жвачки от коронавируса
Политолог оценил идею проведения саммита Россия - ЕС
Рога лося, челюсть и телевизор: что забывают пассажиры московского метро
Зеленский ввёл санкции против Сбера, ВТБ и ещё 53 российских банков
ГК "Галс": подписан договор на работы по строительству Академии спорта "Динамо"
Песков порекомендовал антипрививочникам сменить место работы
"Левый фронт" объявил о слиянии с КПРФ перед выборами
"Много ещё чего нужно": Киев разъяснил специфику работы "СП-2"

72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новость о проблемах со здоровьем у Валерия Леонтьева не на шутку встревожила поклонников певца.

72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Напомним, что ранее источник из близкого окружения артиста, сообщил о том, что последние недели Валерий Леонтьев не выступает и не появляется на светских мероприятиях, так как вынужден восстанавливаться после перенесённых операций.

В частности, сообщалось о том, что у артиста была операция на глазах, а ранее он перенёс операцию на ногах.

Позже артист вышел на связь с журналистами и опроверг данную информацию.

Он признался, что сначала даже не понял, почему его спрашивают об операциях, ведь всего несколько недель назад он благополучно выступил в Москве, а настоящее время активно готовится к большому гастрольному туру. Что касается здоровья, то Валерий Яковлевич заверил, что чувствует себя хорошо.

"Не стал бы даже все это комментировать. Просто не хочу, чтобы друзья и поклонники переживали на пустом месте”, — цитирует его слова "МК”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ гость Аллы Крутой в программе "Добро пожаловать!"
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
В минобороны рассказали о разработке жвачки от коронавируса
Политолог оценил идею проведения саммита Россия - ЕС
Рога лося, челюсть и телевизор: что забывают пассажиры московского метро
Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации
Зеленский ввёл санкции против Сбера, ВТБ и ещё 53 российских банков
Как устроен и функционирует потребительский кооператив в сфере недвижимости
Вадим Цыганов: Мы никогда не были кремлевскими
ГК "Галс": подписан договор на работы по строительству Академии спорта "Динамо"
Песков порекомендовал антипрививочникам сменить место работы
Популярное
Военные новости
Украина грозит уничтожением Крымского моста

Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Украина грозит уничтожением Крымского моста
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Мир. Новости мира
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил о добровольной, но обязательной вакцинации
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников