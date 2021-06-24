Российский исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступит в Киеве с двумя концертами. Зрители смогут увидеть рэпера на площадке Stereo Plaza 25 и 26 июня.
"Все будет. Приходите завтра", — приводит Strana. ua заявление StereoPlaza.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала вернуть Басту в список нежелательных персон, которым въезд на Украину запрещён. Туда Вакуленко поместили в сентябре 2017 года из-за посещения Крыма, но убрали в 2020 году.
По украинскому закону, если персона нон-грата не посещает Крым на протяжении трёх лет, то запрет автоматически снимается. В мае Басту заметили у одного из киевских ресторанов. Представители националистов хотели устроить скандал, но лишь сняли видео того, как Баста общается с поклонниками.
В СБУ заявили, что "для таких преступлений нет срока давности" и направили в минкульт соответствующее обращение. В Госпогранслужбе Украины заявили, что законных препятствий для посещения рэпером страны нет.
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