EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Курорты Краснодарского края с 1 июля переходят на "бесковидный" режим
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Зюганов призвал немедленно признать ДНР и ЛНР
Главком ВМФ рассказал о действиях военных в инциденте с эсминцем Defender
Попова рассказала о штаммах "дельта" и "дельта-плюс" в России: пока не добрались
В России выявили максимум случаев COVID-19 за пять месяцев
Зюганов уточнил, какой "позорный" закон обещает отменить КПРФ
Прилепина выгнали со съезда КПРФ

Андрей Разин рассказал о предателях и вредителях у власти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин представил краткую выжимку советской и российской истории, в которой правители неизменно оказывались врагами народа.

Андрей Разин
Андрей Разин

Андрей Разин пересказал непростые судьбы правителей страны, которые всегда подвергались критике, стоило только более удачливым последователям укорениться у власти.

"Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Товарищи Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что товарищи Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже предатели и вредители", — написал Разин в своём Instagram.

Иосиф Сталин
Иосиф Сталин

Продюсер продолжил цепочку разоблачений.

"После смерти товарища Сталина, все поняли, что и товарищ Берия тоже предатель. Тогда товарищ Жуков арестовал Берию. Но вскоре товарищ Хрущев понял, что товарищ Жуков предатель и заговорщик. И сослал товарища Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин был врагом, вредителем, и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и, примкнувшего к ним Шепилова, разогнали честные партийцы во главе с товарищем Хрущевым", — объяснил шоумен.

Никита Хрущев
Никита Хрущёв

По аналогии Разин рассказал о "разоблачении" Хрущёва и Брежнева.

"Но тут пришел к власти молодой, энергичный товарищ Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и предателей, но он сейчас все исправит. Тут СССР и развалился. А товарищ Горбачёв оказался врагом и предателем. Потом пришёл Ельцин и Никита Михалков нам объяснил, что он тоже предатель, и продал Россию америкосам. Что дальше?" — задался вопросом продюсер "Ласкового мая".

Борис Ельцин
Борис Ельцин

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как менялись главы СССР ?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Андрей Разин рассказал о предателях и вредителях у власти
Чем может помочь организму сушёная гвоздика?
"Как у студента": о "катастрофическом росте" Зеленского и похвале-оплеухе
Курорты Краснодарского края с 1 июля переходят на "бесковидный" режим
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Азбука беременности: шевеление плода
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Зюганов призвал немедленно признать ДНР и ЛНР
Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после похорон мужа
Популярное
Военные новости
Украина грозит уничтожением Крымского моста

Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Украина грозит уничтожением Крымского моста
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Мир. Новости мира
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил о добровольной, но обязательной вакцинации
Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС
Военные новости
Су-24М открыл огонь по британскому эсминцу у Крыма
Пушков назвал цель провокации британского эсминца у Крыма
Военные новости
Пушков назвал цель провокации британского эсминца у Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников