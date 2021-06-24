Андрей Разин рассказал о предателях и вредителях у власти

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин представил краткую выжимку советской и российской истории, в которой правители неизменно оказывались врагами народа.

Андрей Разин

Андрей Разин пересказал непростые судьбы правителей страны, которые всегда подвергались критике, стоило только более удачливым последователям укорениться у власти.

"Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Товарищи Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что товарищи Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже предатели и вредители", — написал Разин в своём Instagram.

Иосиф Сталин

Продюсер продолжил цепочку разоблачений.

"После смерти товарища Сталина, все поняли, что и товарищ Берия тоже предатель. Тогда товарищ Жуков арестовал Берию. Но вскоре товарищ Хрущев понял, что товарищ Жуков предатель и заговорщик. И сослал товарища Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин был врагом, вредителем, и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и, примкнувшего к ним Шепилова, разогнали честные партийцы во главе с товарищем Хрущевым", — объяснил шоумен.

Никита Хрущёв

По аналогии Разин рассказал о "разоблачении" Хрущёва и Брежнева.

"Но тут пришел к власти молодой, энергичный товарищ Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и предателей, но он сейчас все исправит. Тут СССР и развалился. А товарищ Горбачёв оказался врагом и предателем. Потом пришёл Ельцин и Никита Михалков нам объяснил, что он тоже предатель, и продал Россию америкосам. Что дальше?" — задался вопросом продюсер "Ласкового мая".

Борис Ельцин

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