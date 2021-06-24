Дочь Анастасии Заворотнюк сделала пугающее заявление

Анна Заворотнюк перепугала подписчиков депрессивным постом.

Анна Заворотнюк

Дочь больной раком мозга Анастасии Заворотнюк охотно общается с фолловерами, делясь с публикой своими переживаниями.

Около двух лет назад у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому (опухоль мозга). Эта беда заставила дочь актрисы Анну вернуться из США в Россию, чтобы поддержать больную маму.

О состоянии родительницы Анна предпочитает умалчивать, но при этом она рассказывает о своих переживаниях и страхах.

Последний пост девушки весьма озадачил интернет-публику. Анна призналась, что у неё опускаются руки.

Это признание навело поклонников актрисы на мысль о том, что Анастасии Заворотнюк, возможно, стало хуже.

Анастасия Заворотнюк

"Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что силы закончились", — пожаловалась Анна в своём микроблоге.

Болезнь матери стала для девушки серьёзным испытанием.

"Последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания. Хочется как в фильме, чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова", — отметила Заворотнюк-младшая.

Ранее Анна признавалась, что ей настолько тяжело, что она обратилась за помощью к специалистам, чтобы справиться с депрессией.

"Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю", — признавалась девушка.

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