Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"

Одна из самых обворожительных певиц российского шоу-бизнеса появилась на церемонии открытия фестиваля "Жара" в наряде, который показался многим неуместным.

Вера Брежнева

Прохождение звёзд по красной дорожке — одна из самых зрелищных частей светского мероприятия. Внимание публики приковано к образам звёзд.

Нередко артисты эпатируют публику, облачаясь в немыслимые наряды. Впрочем, на "Жаре" желающих откровенно шокировать аудиторию не нашлось.

Ани Лорак, Александр Панайотов, Клава Кока, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова пришли на мероприятие в уместных нарядах, вероятно, оставив все хулиганские выпады для "Муз-ТВ".

Появление на красной дорожке певицы Веры Брежневой ждали с нетерпением. Эффектная блондинка явилась на праздник в белом облегающем платье с замысловатым вырезом на теле и разрезом на юбке. Образ дополнили золотистые босоножки.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в любом наряде выглядит великолепно, однако нашлись критики и для Брежневой. Образ исполнительницы хита "Я знаю пароль" пришёлся не по душе специалисту в области стиля.

Вера Брежнева на фестивале "Жара"

Стилист Анвар Очилов отметил, что на фестивале певица оказалась одной из само дурно одетых звёзд.

"Ощущение как будто Вера Брежнева пришла в нижнем белье. Выглядит некрасиво, неуместно. Такая красивая женщина и такой модный провал. Брежнева может себе позволить удачный наряд любого кроя — на ее идеальной фигуре, с ее фактурой, многие вещи будут выглядеть достойно статуса популярной певицы. Этот лук абсолютно не подходит для красной дорожки. Прическа, макияж на той же самой волне — они не подчеркивают ее женственность. К сожалению, в этот раз Вера изменила своему безупречному вкусу и стилю. Этот образ гармонично смотрелся бы на пляже или в курортном баре", — цитирует мнение стилиста "Экспресс-газета".

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