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Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых обворожительных певиц российского шоу-бизнеса появилась на церемонии открытия фестиваля "Жара" в наряде, который показался многим неуместным.

Вера Брежнева
Вера Брежнева

Прохождение звёзд по красной дорожке — одна из самых зрелищных частей светского мероприятия. Внимание публики приковано к образам звёзд.

Нередко артисты эпатируют публику, облачаясь в немыслимые наряды. Впрочем, на "Жаре" желающих откровенно шокировать аудиторию не нашлось.

Ани Лорак, Александр Панайотов, Клава Кока, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова пришли на мероприятие в уместных нарядах, вероятно, оставив все хулиганские выпады для "Муз-ТВ".

Появление на красной дорожке певицы Веры Брежневой ждали с нетерпением. Эффектная блондинка явилась на праздник в белом облегающем платье с замысловатым вырезом на теле и разрезом на юбке. Образ дополнили золотистые босоножки.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в любом наряде выглядит великолепно, однако нашлись критики и для Брежневой. Образ исполнительницы хита "Я знаю пароль" пришёлся не по душе специалисту в области стиля.

Вера Брежнева на фестивале
Вера Брежнева на фестивале "Жара"

Стилист Анвар Очилов отметил, что на фестивале певица оказалась одной из само дурно одетых звёзд.

"Ощущение как будто Вера Брежнева пришла в нижнем белье. Выглядит некрасиво, неуместно. Такая красивая женщина и такой модный провал. Брежнева может себе позволить удачный наряд любого кроя — на ее идеальной фигуре, с ее фактурой, многие вещи будут выглядеть достойно статуса популярной певицы. Этот лук абсолютно не подходит для красной дорожки. Прическа, макияж на той же самой волне — они не подчеркивают ее женственность. К сожалению, в этот раз Вера изменила своему безупречному вкусу и стилю. Этот образ гармонично смотрелся бы на пляже или в курортном баре", — цитирует мнение стилиста "Экспресс-газета".

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