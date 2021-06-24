Киркоров попал в чёрный список опасных для Украины персон

На Украине короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова "заклеймили" как особо опасную личность.

Правительство Незалежной выразило особую неприязнь к Филиппу Бедросовичу, официально объявив его угрозой национальной безопасности страны.

Список неугодных деятелей культуры размещён на сайте украинского Министерства культуры.

Филипп Бедросович там значится в списке под номером 66.

Как сообщает украинское издание "Униан", СБУ написало на Киркорова представление, которое послужило поводом внести артиста в чёрный список.

Украинские СМИ поставили в вину Киркорову его высказывания, в которых он приветствовал присоединение Крыма к России.

Не простили ему его негативного мнения по поводу несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Также поводом для порицания на Украине послужило то, что певец называл главу РФ Владимира Путина "лучшим президентом".

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