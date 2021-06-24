На Украине короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова "заклеймили" как особо опасную личность.
Правительство Незалежной выразило особую неприязнь к Филиппу Бедросовичу, официально объявив его угрозой национальной безопасности страны.
Список неугодных деятелей культуры размещён на сайте украинского Министерства культуры.
Филипп Бедросович там значится в списке под номером 66.
Как сообщает украинское издание "Униан", СБУ написало на Киркорова представление, которое послужило поводом внести артиста в чёрный список.
Украинские СМИ поставили в вину Киркорову его высказывания, в которых он приветствовал присоединение Крыма к России.
Не простили ему его негативного мнения по поводу несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Также поводом для порицания на Украине послужило то, что певец называл главу РФ Владимира Путина "лучшим президентом".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.