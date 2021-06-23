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19-летняя дочь Евгения Осина впервые стала мамой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Но сегодня на своей странице в Instagram девушка опубликовала совместное фото с супругом и новорожденной дочерью. Лицо малышки скрыто смайликом.

Евгений Осин
Евгений Осин
Агния Осина
Агния Осина

"Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна. Мы так сильно тебя ждали и хотели", — написала новоиспеченная мама.

Малышка родилась весом 3,170 граммов при росте в 51 сантиметр.

Напомним, что дочь Евгений Осина Агния родилась 31 января 2002 года. Родители девочки расстались спустя несколько лет после её рождения.

Евгений Осин ушёл из семьи. Дальнейшее общение певца с дочерью было довольно сложным. В 2010 году музыканту даже пришлось устроился работать преподавателем музыки в школу, где солисткой была Агния, чтобы наладить с ней контакт.

Евгений Осин скончался 17 ноября в 2018 года от остановки сердца.

Последние годы он злоупотреблял алкоголем и доводил себя до истощения. Певец пытался вылечиться от зависимости, но ему это так и не удалось. Евгений Осин похоронен на Троекуровском кладбище.

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Пусть говорят - Тайский пленник: Евгений Осин вырвался из клиники. Выпуск от 12.10.2017
Автор: Снежана Шахова
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