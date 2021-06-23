EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны РФ сделало заявление по провокации эсминцем в Чёрном море
"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС
Эксперт объяснила, можно ли заразиться "короной", купаясь в водоёмах
Цель неизменна: Блинкен снова напомнил, чем "опасен" Nord Stream 2
Путин заявил о личной ответственности граждан, которые летят на отдых за границу
"Просто посмотрю": почему Вассерман не задаст вопрос на "Прямой линии"
Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за COVID-19
В Петербурге в шестой раз прошел Фестиваль "Добровидение"
В Бурятии на две недели вводится полный локдаун

Валерий Леонтьев перенёс нескольких серьёзных операций

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Проблемы со здоровьем мешают народному артисту РФ Валерию Леонтьеву вести привычный образ жизни.

Валерий Леонтьев перенёс нескольких серьёзных операций

"Вечный любовник и вечный злодей сердцеед", похоже, переживает не лучший период своей жизни.

Валерий Яковлевич не явился на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, что заставило его фанатов переживать.

На премии блистали молодые дарования, а 72-летний артист уже долгое время избегает светские мероприятия.

СМИ выяснили, что здоровье певца пошатнулось. Ему в последнее время пришлось перенести несколько серьёзных операций.

"В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых"", — цитирует слова друзей артиста "Комсомольская правда".

Проблемы с коленями начались у артиста ещё пару десятилетий назад, когда он на одном из выступлений повредил мениски на двух ногах.

Эти новости очень удручают поклонников исполнителя, в среде которых ходят легенды о вечно молодом Валерии Леонтьеве, над которым не властно время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Валерий Леонтьев - Казанова 06.10.2016
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Минобороны РФ сделало заявление по провокации эсминцем в Чёрном море
"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС
Эксперт объяснила, можно ли заразиться "короной", купаясь в водоёмах
Собчак отчитала родителей за неправильное воспитание детей
Русские крестьяне: их быт на полотнах Кирилла Лемоха
Украина грозит уничтожением Крымского моста
Цель неизменна: Блинкен снова напомнил, чем "опасен" Nord Stream 2
Гарик Харламов пошутил о добровольной, но обязательной вакцинации
Почему династию Кимов боготворят северокорейцы
"Промсвязьбанк" в центре скандала — следы ведут в ЦРУ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Песков высказался о вакцинации и дискриминации

Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.

Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости футбола
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости Украины
Политолог из Киева напомнил о существовании "третьей Украины"
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Мир. Новости мира
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Мир. Новости мира
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины
Мир. Новости мира
"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников