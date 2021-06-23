Валерий Леонтьев перенёс нескольких серьёзных операций

Проблемы со здоровьем мешают народному артисту РФ Валерию Леонтьеву вести привычный образ жизни.

"Вечный любовник и вечный злодей сердцеед", похоже, переживает не лучший период своей жизни.

Валерий Яковлевич не явился на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, что заставило его фанатов переживать.

На премии блистали молодые дарования, а 72-летний артист уже долгое время избегает светские мероприятия.

СМИ выяснили, что здоровье певца пошатнулось. Ему в последнее время пришлось перенести несколько серьёзных операций.

"В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых"", — цитирует слова друзей артиста "Комсомольская правда".

Проблемы с коленями начались у артиста ещё пару десятилетий назад, когда он на одном из выступлений повредил мениски на двух ногах.

Эти новости очень удручают поклонников исполнителя, в среде которых ходят легенды о вечно молодом Валерии Леонтьеве, над которым не властно время.

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