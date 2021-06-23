Михаил Ефремов молит о пощаде, жалуясь на психическое заболевание

Адвокаты Михаила Ефремова подали кассационную жалобу с просьбой смягчить приговор артисту, который страдает тяжёлым недугом.

Есть предположение, что юристы, защищающие актёра, выжидали подходящего момента для того, чтобы снова ходатайствовать о пересмотре дела о смертельной ДТП с участием Михаила Ефремова.

Есть мнение, что адвокаты не спешили с кассационной жалобой, так как ранее градус общественного возмущения был крайне высок.

Когда страсти с обвинениями артиста улеглись, юристы почти в точности повторили обращение, которое было готово ещё полгода назад.

Главная мысль документа заключается в том, что предыдущие инстанции якобы не учли смягчающие обстоятельства при рассмотрении дела Ефремова.

"Действительно, Ефремов безупречно охарактеризован по месту работы и в быту. Информация о его прошлом не просто сводится к отсутствию компромата: судами отмечены его активное участие в общественной жизни, занятие благотворительностью, о чем свидетельствует наличие у Ефремова благодарностей и государственных наград", — цитирует слова защитников Ефремова "Комсомольская правда".

Адвокаты обращают внимание компетентных органов на то, что актёр, отбывающий наказание в Белгородской колонии, полностью возместил потерпевшим ущерб в размере 4 млн 615 тысяч рублей и не раз просил прощения у пострадавшей стороны.

Экспертиза не обнаружила у Михаила Ефремова каких-либо психических отклонений, но защитники артиста настаивают на другом.

"Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки. Между тем, по смыслу закона, лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым", — говорится в кассационной жалобе.

Юристы также напомнили, что у Ефремова на иждивении находится трое детей. Многодетная супруга актёра Софья Кругликова, по уверениям адвокатов, не может обеспечить наследников, так как осталась без работы.

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