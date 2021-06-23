Филипп Киркоров похвастался своим портретом из денег

Король российской эстрады Филипп Киркоров показал подписчикам чудо современного искусства — свой портрет, созданный из денег.

Один из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса опубликовал видео в Instagram, на котором хвастается своим необычным портретом.

"Из серии невероятных подарков. Наконец-то доехала до меня картина, созданная из 10-ти копеечных монет СССР Портрет объездил уже много городов и приехал наконец-то "домой". А, может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом… Художник и творец Вадис", — написал Филипп Бедросович в своём микроблоге.

Подписчики дружно сошлись во мнении, что художник, создавший оригинальный шедевр, очень похож на президента России Владимира Путина.

"Я сначала подумала, что это Путин держит картину. Похож!" — написали фолловеры.

Интернет-пользователи не упустили случая поупражняться в остроумии, комментируя своеобразный портрет певца.

"Можно сдать, если что, в цветмет. Хороший подарок"; "Понты на десять копеек", — писали в Сети.

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