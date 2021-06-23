EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания получили послабление из-за жары
Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму
Принц Гарри доказал, что королева разрешила назвать дочь в её честь
Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией
"Нет интерфейсов": читатели Zeit обсуждают статью Владимира Путина
Путин рассказал про главную задачу ООН, "путь к хаосу" и "правила игры"
США впервые с 1943 года использовали иностранный авианосец для боевого вылета
Мишустин объяснил, что нужно для роста экономики
Киев назвал "очень хороший результат" работы "Крымской платформы"

Филипп Киркоров похвастался своим портретом из денег

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады Филипп Киркоров показал подписчикам чудо современного искусства — свой портрет, созданный из денег.

Филипп Киркоров похвастался своим портретом из денег

Один из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса опубликовал видео в Instagram, на котором хвастается своим необычным портретом.

"Из серии невероятных подарков. Наконец-то доехала до меня картина, созданная из 10-ти копеечных монет СССР Портрет объездил уже много городов и приехал наконец-то "домой". А, может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом… Художник и творец Вадис", — написал Филипп Бедросович в своём микроблоге.

Подписчики дружно сошлись во мнении, что художник, создавший оригинальный шедевр, очень похож на президента России Владимира Путина.

"Я сначала подумала, что это Путин держит картину. Похож!" — написали фолловеры.

Интернет-пользователи не упустили случая поупражняться в остроумии, комментируя своеобразный портрет певца.

"Можно сдать, если что, в цветмет. Хороший подарок";

"Понты на десять копеек", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Киркоров Филипп & MARUV - KOMILFO (official video)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Бузова после проигрыша российской сборной перекрасилась в блондинку
Глава Сбербанка назвал испытания, которые не прошло ни одно государство
Генштаб напомнил, что Россия может применить ядерное оружие
В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания получили послабление из-за жары
Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму
Роман Василенко: наш кооператив предоставляет уникальные возможности для граждан и юридических лиц
Принц Гарри доказал, что королева разрешила назвать дочь в её честь
Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией
"Нет интерфейсов": читатели Zeit обсуждают статью Владимира Путина
Зюганов сдаётся Кремлю
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Песков высказался о вакцинации и дискриминации

Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.

Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости футбола
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости Украины
Политолог из Киева напомнил о существовании "третьей Украины"
Мир. Новости мира
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Мир. Новости мира
"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины
Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"
Политика. Новости и аналитика
Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников