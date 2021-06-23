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Бузова после проигрыша российской сборной перекрасилась в блондинку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Изменение имиджа Ольга Бузовой совпало с вылетом российских футболистов из Евро-2020. Ранее звезда "Дома-2" прокомментировала проигрыш сборной России в матче с Данием словами: "А где тут Дзюбочная?".

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Прошлый раз Ольга Бузова кардинально меняла внешность после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда самая популярная блондинка страны неожиданно стала брюнеткой.

Перемены во внешности Ольги её поклонники встречали с неодобрением, однако потом признали, что тёмный цвет волос делает образ звезды более изысканным.

Представительница селебрити опубликовала в Instagram снимок, на котором пряди её волос стали соломенного цвета.

"Вот она я и мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ. У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы. Скоро вы все узнаете из моих уст, на моей странице. Ваша Ольга Бузова. Как вам я в моем родном блонде?" — поинтересовалась Ольга у подписчиков.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Стремление Бузовой превратиться в блондинку встретило волну недовольства фанатов.

"Брюнетка лучше. "Богаче" смотрится";

"Не идёт по цветовым характеристикам. Блонд в вашем случае дешевит";

"Темненькой лучше", — писали фолловеры под снимком Ольги.

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Бузова всех обманула, она НЕ будет судить футбольные матчи на чемпионате «Евро-2021»
Автор: Елена Былкина
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