Изменение имиджа Ольга Бузовой совпало с вылетом российских футболистов из Евро-2020. Ранее звезда "Дома-2" прокомментировала проигрыш сборной России в матче с Данием словами: "А где тут Дзюбочная?".
Прошлый раз Ольга Бузова кардинально меняла внешность после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда самая популярная блондинка страны неожиданно стала брюнеткой.
Перемены во внешности Ольги её поклонники встречали с неодобрением, однако потом признали, что тёмный цвет волос делает образ звезды более изысканным.
Представительница селебрити опубликовала в Instagram снимок, на котором пряди её волос стали соломенного цвета.
"Вот она я и мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ. У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы. Скоро вы все узнаете из моих уст, на моей странице. Ваша Ольга Бузова. Как вам я в моем родном блонде?" — поинтересовалась Ольга у подписчиков.
Стремление Бузовой превратиться в блондинку встретило волну недовольства фанатов.
"Брюнетка лучше. "Богаче" смотрится";
"Не идёт по цветовым характеристикам. Блонд в вашем случае дешевит";
"Темненькой лучше", — писали фолловеры под снимком Ольги.
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