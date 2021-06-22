В последнее время герцогиня Сассекская всё чаще делится подробностями семейной жизни с принцем Гарри.
Жизнь за пределами Великобритании дала им возможность побыть наедине и многое осознать, утверждает Меган Маркл.
"В такие моменты я смотрела на мужа и сына из окна нашего дома, видела, как заботливо Гарри держит на руках и убаюкивает Арчи. Это ни с чем не сравнимые переживания", — призналась Меган.
Тогда ей пришла идея написать книгу для детей. Произведение посвящено взаимоотношениям принца Гарри с сыном. По словам Меган, Гарри уделяет Арчи много внимания, так как он хочет быть в курсе всех значимых событий в жизни ребёнка.
Книга посвящена папе, который сначала успокаивает сына из-за разбитой коленки, а позже — из-за разбитого сердца. Книга хорошо иллюстрирована — в неё много картинок, на которых изображены разные семьи.
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