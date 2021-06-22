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СМИ: Лариса Долина заразилась COVID-19

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Лариса Долина заразилась COVID-19. В интервью "Экспресс Газете" об этом сообщила коллега певицы, которая тоже преподаёт во МГИК.

По её словам, Долина не присутствовала на госэкзаменах.

"Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате", — сообщили изданию.

По данным источников во МГИК, болезнь негативно отразилась на голосе артистки.

Продюсер и экс-супруг звезды Илья Спицын отказался комментировать данную информацию, заявил в интервью "ФАН", что о самочувствии Долиной "знать никому не стоит".

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Линия жизни. Лариса Долина
Автор: Снежана Шахова
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