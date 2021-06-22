Брухунова сфотографировалась в купальнике с макаронами

Татьяна Брухунова сейчас отдыхает с мужем Евгением Петросяном на Мальдивах. 32-летняя женщина всегда впечатляла публику экстравагантными нарядами. Свой особый стиль Татьяна сумела подчеркнуть и в такой детали гардероба, как купальник.

Татьяна Брухунова

У Брухуновой — отличное чувство юмора, которое нередко отображается в её одежде. Ранее молодая супруга юмориста показала весёлый слитный купальник под названием "Влюблённые попугаи".

Татьяна Брухунова

Теперь молодая мама предстала перед публикой в раздельном купальнике с забавным принтом в виде макаронных изделий. Молодая женщина показала свою стройную талию, сидя на берегу сказочно красивого голубого океана.

"У меня не только сумочек много, но и купальников", — написала Татьяна под снимком в Instagram.

Татьяна Брухунова

Фолловеры поддержали Татьяну, написав добрые пожелания под её постом.

"Самый лучший купальник — это красивое тело, безмятежное настроение и любимый рядом", — написали интернет-пользователи.

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