Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

Певицу МакSим ранее ввели в искусственную кому, чтобы помочь её организму бороться с тяжёлой формой пневмонии.

Медики уверены, что жизнь исполнительницы находится вне опасности. Врачи предполагают, что вскоре состояние артистки стабилизируется.

Такую информацию предоставила PR-менеджер певицы Яна Богушевская.

"На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные", — объяснила Яна Богушевская в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, PR-специалист уверила, что до того, как певицу ввели в медикаментозный сон, МакSим чувствовала себя нормально.

"Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", — успокоила поклонников исполнительницы Богушевская.

МакSим стало плохо прямо во время концерта. 38-летней артистке помогли спуститься со сцены. В тот момент у исполнительницы была высокая температура тела.

После госпитализации у девушки диагностировали 40% поражение легких. При всех тревожных симптомах тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Фанаты певицы по-прежнему тревожатся о здоровье исполнительницы хита "Знаешь ли ты", отмечая, что не желают, чтобы МакSим повторила судьбу безвременно ушедших Жанны Фриске и Юлии Началовой.

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