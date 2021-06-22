EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Черчесов не собирается уходить в отставку после неудачи на Евро-2020
Невосполнимый дефицит: санкции против РБ могут сказаться на всём мире
Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
В Крыму ввели новые ограничения из-за COVID-19
Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Врачи назвали особенный симптом COVID-19 у вакцинированных пациентов
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Стало известно, сколько россияне заработали на Евро-2020

Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певицу МакSим ранее ввели в искусственную кому, чтобы помочь её организму бороться с тяжёлой формой пневмонии.

Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

Медики уверены, что жизнь исполнительницы находится вне опасности. Врачи предполагают, что вскоре состояние артистки стабилизируется.

Такую информацию предоставила PR-менеджер певицы Яна Богушевская.

"На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные", — объяснила Яна Богушевская в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, PR-специалист уверила, что до того, как певицу ввели в медикаментозный сон, МакSим чувствовала себя нормально.

"Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", — успокоила поклонников исполнительницы Богушевская.

МакSим стало плохо прямо во время концерта. 38-летней артистке помогли спуститься со сцены. В тот момент у исполнительницы была высокая температура тела.

После госпитализации у девушки диагностировали 40% поражение легких. При всех тревожных симптомах тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Фанаты певицы по-прежнему тревожатся о здоровье исполнительницы хита "Знаешь ли ты", отмечая, что не желают, чтобы МакSим повторила судьбу безвременно ушедших Жанны Фриске и Юлии Началовой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Певица Макsим впала в кому: в чем причина и что врачи говорят о ее самочувствии?
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Путин призвал Европу подумать о будущем и договориться. А как же США?
Пещерные обитатели творили не только при свете факелов
Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Украина сегодня — это ухудшенная версия России 90-х годов
В Крыму ввели новые ограничения из-за COVID-19
Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Ургант высмеял провал российских футболистов на Евро-2020
Врачи назвали особенный симптом COVID-19 у вакцинированных пациентов
"Россия – пишем, Китай – в уме": зачем властям США нужен был президентский саммит
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Экономика и бизнес
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Российский шоу-бизнес
"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США
Экономика и бизнес
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Здоровье
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Экономика и бизнес
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Политика. Новости и аналитика
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников