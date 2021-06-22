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Хромченко рассказала о "волшебных" брюках, скрывающих лишний вес

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эксперт "Модного приговора" Эвелина Хромченко порекомендовала женщинам приобрести себе актуальные брюки, которые отлично позволяют маскировать несовершенства фигуры.

Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко похвалила выбор стилистов, преобразивших очередную героиню модного шоу.

Она обратила внимание зрителей на топовую модель брюк, которая, по словам эксперта моды, подойдёт любому типу фигуры.

Восхитила Эвелину модель брюк, которая помогает спрятать излишки веса за широким кроем и визуально вытянуть силуэт.

Модный приговор
Модный приговор

"Широкие брюки — это настоящий хит весенне-летнего сезона 2020/2021. Причем широкие брюки могут фигурировать абсолютно в разных цветах, в разных тканях. В данном случае это легкий вареный шёлк. И цвет выбран такой сочный, такой яркий, очень напоминающий мед", — прокомментировала Хромченко выход героини на подиум.

В сочетании с модными брюками стилисты подобрали для "обвиняемой" модного суда короткую куртку на молнии и обувь на высоком каблуке.

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Модный приговор. Дело «Живу с бывшим мужем, но ищу будущего». Выпуск от 21.06.2021
Автор: Елена Былкина
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