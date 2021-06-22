EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Уткин назвал возможного сменщика Черчесова в сборной России
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Пользователи ОК больше всего обсуждают Черчесова и Дзюбу
Поле брани: зачем Trump Organization судится с властями Нью-Йорка
В Кремле и Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
Фиксировать и разбираться: глава Сахалина высказался о принудительной вакцинации

Как Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой отправились отдыхать в райский уголок планеты. Супруги щедро делятся жизнерадостными снимками с побережья Индийского океана.

Евгений Петросян
Евгений Петросян

Евгений Ваганович примерил на себя образ моряка, облачившись в тельняшку и артистично позируя на фоне экзотической природы Мальдивских островов.

Татьяна тоже балует публику ярким оптимистичным контентом. Она предстала перед интернет-аудиторией в розовом купальнике под названием "Влюблённые попугаи". Фолловеры решили, что парочка пёстрых птиц на наряде Татьяны символизирует счастливых супругов.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

При всём при этом особенно любопытные подписчики жаждали увидеть совместные снимки Петросяна с молодой женой.

Комментарии, в которых фолловеры просили показать совместное фото супругов, юморист встречал с неодобрением.

"Мне всегда интересно, а почему нет фото, где семья в полном составе?" — писали под постом артиста в Instagram интернет-пользователи.

"Потому что моя семья не для публики", — отвечал на бесцеремонные вопросы Петросян.

Евгений Петросян
Евгений Петросян

Поклонники юмориста горячо вступились за почтенного артиста, осадив бестактных фолловеров и пожелав юмористу отличного отдыха.

"Очень рада за вас! Вы оба молоды и красивы. Счастья вам, ребята!" — писали под снимками Евгения Вагановича подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тайная свадьба Петросяна: чем ответит Степаненко? Пусть говорят. Выпуск от 11.12.2019
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Стало известно, сколько россияне заработали на Евро-2020
К чему приведет оправдание нацизма
В Москве зафиксировали суточный максимум летальных исходов от COVID-19
Как Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Рассекречен пол будущего ребёнка Авербуха и Арзамасовой
Уткин назвал возможного сменщика Черчесова в сборной России
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Экономика и бизнес
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Российский шоу-бизнес
"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США
Экономика и бизнес
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Здоровье
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Политика. Новости и аналитика
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников