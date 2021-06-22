Как Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах

Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой отправились отдыхать в райский уголок планеты. Супруги щедро делятся жизнерадостными снимками с побережья Индийского океана.

Евгений Петросян

Евгений Ваганович примерил на себя образ моряка, облачившись в тельняшку и артистично позируя на фоне экзотической природы Мальдивских островов.

Татьяна тоже балует публику ярким оптимистичным контентом. Она предстала перед интернет-аудиторией в розовом купальнике под названием "Влюблённые попугаи". Фолловеры решили, что парочка пёстрых птиц на наряде Татьяны символизирует счастливых супругов.

Татьяна Брухунова

При всём при этом особенно любопытные подписчики жаждали увидеть совместные снимки Петросяна с молодой женой.

Комментарии, в которых фолловеры просили показать совместное фото супругов, юморист встречал с неодобрением.

"Мне всегда интересно, а почему нет фото, где семья в полном составе?" — писали под постом артиста в Instagram интернет-пользователи. "Потому что моя семья не для публики", — отвечал на бесцеремонные вопросы Петросян.

Евгений Петросян

Поклонники юмориста горячо вступились за почтенного артиста, осадив бестактных фолловеров и пожелав юмористу отличного отдыха.

"Очень рада за вас! Вы оба молоды и красивы. Счастья вам, ребята!" — писали под снимками Евгения Вагановича подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.