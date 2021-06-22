Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой отправились отдыхать в райский уголок планеты. Супруги щедро делятся жизнерадостными снимками с побережья Индийского океана.
Евгений Ваганович примерил на себя образ моряка, облачившись в тельняшку и артистично позируя на фоне экзотической природы Мальдивских островов.
Татьяна тоже балует публику ярким оптимистичным контентом. Она предстала перед интернет-аудиторией в розовом купальнике под названием "Влюблённые попугаи". Фолловеры решили, что парочка пёстрых птиц на наряде Татьяны символизирует счастливых супругов.
При всём при этом особенно любопытные подписчики жаждали увидеть совместные снимки Петросяна с молодой женой.
Комментарии, в которых фолловеры просили показать совместное фото супругов, юморист встречал с неодобрением.
"Мне всегда интересно, а почему нет фото, где семья в полном составе?" — писали под постом артиста в Instagram интернет-пользователи.
"Потому что моя семья не для публики", — отвечал на бесцеремонные вопросы Петросян.
Поклонники юмориста горячо вступились за почтенного артиста, осадив бестактных фолловеров и пожелав юмористу отличного отдыха.
"Очень рада за вас! Вы оба молоды и красивы. Счастья вам, ребята!" — писали под снимками Евгения Вагановича подписчики.
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