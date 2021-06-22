Рассекречен пол будущего ребёнка Авербуха и Арзамасовой

Друг семьи Авербуха и Арзамасовой рассказал, кто родится у звёздной пары — мальчик или девочка.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух ожидают появления на свет ребёнка.

Супруги долго скрывали, что Лиза находится в интересном положении. Радостную новость фигурист сообщил подписчикам, когда у актрисы стал заметен живот. Авербух поспешил поделиться радостью с аудиторией, отмечая, что рано или поздно их секрет станет достоянием общественности.

Пара предпочитала скрывать пол будущего ребёнка, однако намёки на эту тему делал старший сын фигуриста Мартин, отмечая, что есть вероятность, что малыш будет таким же разгильдяем, как и он сам.

Это высказывание навело публику на мысль о том, что звёздам предстоит воспитывать сына.

Друг семьи и коллега Авербуха подтвердил это предположение.

"Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем. Скоро все поедут в Сочи — там премьера ледового спектакля Авербуха "Анна Каренина". Будет грандиозное шоу", — цитирует слова инсайдера "Комсомольская правда".

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