Вдова и дочь Баталова требуют с Дрожжиной почти 15 млн рублей

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария снова подали иск в суд на Наталью Дрожжину. Они хотят получить с неё почти 15 млн рублей за незаконное обогащение.

Вдова актёра утверждает, что Наталья Дрожжина с её супругом незаконно сдавали в аренду квартиры и мастерскую Баталова, а также незаконно приобрели две комнаты в коммунальной квартире, сообщила адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко.

Леонтенко считает, что помещения в коммунальной квартире были куплены на её деньги, однако об этой сделке её не уведомляли. На тот момент сумма была эквивалентна 13 млн руб., сообщает ФАН.

По словам Цивина, что комнаты были приобретены по просьбе самой Гитаны Леонтенко, так как она хотела вложить сбережения в недвижимость.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.