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Вдова и дочь Баталова требуют с Дрожжиной почти 15 млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария снова подали иск в суд на Наталью Дрожжину. Они хотят получить с неё почти 15 млн рублей за незаконное обогащение.

Вдова актёра утверждает, что Наталья Дрожжина с её супругом незаконно сдавали в аренду квартиры и мастерскую Баталова, а также незаконно приобрели две комнаты в коммунальной квартире, сообщила адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко.

Леонтенко считает, что помещения в коммунальной квартире были куплены на её деньги, однако об этой сделке её не уведомляли. На тот момент сумма была эквивалентна 13 млн руб., сообщает ФАН.

По словам Цивина, что комнаты были приобретены по просьбе самой Гитаны Леонтенко, так как она хотела вложить сбережения в недвижимость.

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Вдова Баталова встретилась с защитниками Дрожжиной и Цивина
Автор: Снежана Шахова
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