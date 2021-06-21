Ирина Безрукова потребовала гонорар как у Бузовой

Актриса Ирина Безрукова вслед за другими коллегами обратилась к художественному руководителю МХАТа Эдураду Боякову с просьбой выплачивать ей такой же гонорар, как и Ольге Бузовой. Напомним, что экс-ведущей "Дома-2" за два выступления на сцене и шесть репетиций заплатили 446 тыс. рублей.

"Господин Бояков! Я тоже готова работать за такой хороший гонорар, но в отличие от Бузовой у меня есть отличное специальное образование и многолетний опыт. Полмиллиона меня устроят, сверх этой суммы просить не буду", — заявила она.

По мнению актрисы, в стране наступили странные времена. Сейчас обесценивается профессионализм, причём общество это принимает.

Бояков признался, что пригласил Бузову в постановку "Чудесный грузин" ради хайпа и популяризации МХАТа. Гонорар певице выплачивали меценаты, а не театр.

Актёры учреждения считают, что худрук намерен уничтожить всё, то было создано его предшественницей Татьяной Дорониной.

Приглашение Бузовой во МХАТ неоднозначно восприняли в обществе. Есть люди, которые оценили современное видение руководства театра, но большинство всё же отнеслось к данному решению негативно, заявив, что Бояков рискнул репутацией МХАТа.

Однако, стоит отметить, что спектакль имел успех у зрителей. Осенью после выхода труппы из отпуска "Чудесный грузин" снова войдет в репертуар театра.

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